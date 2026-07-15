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Appartements avec garage à vendre en Grad Pula, Croatie

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Appartement 1 chambre dans Grad Pula, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Pula, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Nombre d'étages 5
CODE ID: 123-54
$187,855
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Agence
Manor Nekretnine d.o.o.
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Grad Pula, Croatie

avec Terrasse
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Luxe
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