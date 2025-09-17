Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Grad Crikvenica
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Grad Crikvenica, Croatie

Crikvenica
47
1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Dramalj, Croatie
Maison 6 chambres
Dramalj, Croatie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 255 m²
Crikvenica, Dramalj: à vendre est une maison individuelle rénovée et entièrement équipée ave…
$1,28M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
San Patrik Real Estate
Langues
English, Hrvatski
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Grad Crikvenica

villas

Caractéristiques des propriétés en Grad Crikvenica, Croatie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller