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Villas à vendre en Grad Cres, Croatie

1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Grad Cres, Croatie
Villa 6 chambres
Grad Cres, Croatie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
Super-villa avec piscine et vue sur la mer sur l'île de Cres, à seulement 700 mètres de la m…
$1,96M
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