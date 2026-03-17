Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Grad Cres
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Grad Cres, Croatie

appartements
7
7 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Grad Cres, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Cres, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Nombre d'étages 3
En plein cœur de la ville de Cres, à seulement 50 mètres de la mer, il y a un appartement de…
$476,916
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Grad Cres, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Cres, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Nombre d'étages 2
For sale is a fully furnished and equipped apartment located in the very heart of the town c…
$201,109
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Grad Cres, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Cres, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Nombre d'étages 3
En plein cœur de la ville de Cres, à seulement 50 mètres de la mer, il y a un appartement d'…
$373,488
Laisser une demande
OneOne
Appartement 1 chambre dans Grad Cres, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Cres, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Nombre d'étages 3
En plein cœur de la ville de Cres, à seulement 50 mètres de la mer, il y a un appartement d'…
$361,996
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Grad Cres, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Cres, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Nombre d'étages 3
En plein cœur de la ville de Cres, à seulement 50 mètres de la mer, il y a un appartement de…
$494,153
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Grad Cres, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Cres, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 73 m²
Nombre d'étages 3
En plein cœur de la ville de Cres, à seulement 50 mètres de la mer, il y a un appartement de…
$465,424
Laisser une demande
Melrose VillasMelrose Villas
Appartement 2 chambres dans Grad Cres, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Cres, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Nombre d'étages 3
En plein cœur de la ville de Cres, à seulement 50 mètres de la mer, il y a un appartement de…
$471,170
Laisser une demande
Realting.com
Aller