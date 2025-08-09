Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Grad Biograd na Moru
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Grad Biograd na Moru, Croatie

2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Grad Biograd na Moru, Croatie
Villa 4 chambres
Grad Biograd na Moru, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Magnifique villa semi-détachée avec piscine à Biograd-na-moru à seulement 400 mètres de la p…
$1,16M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ADRIONIKA CONSULTING
Langues
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Villa 5 chambres dans Grad Biograd na Moru, Croatie
Villa 5 chambres
Grad Biograd na Moru, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 280 m²
Une et seule propriété sur la première ligne de la mer avec oliveraie sur une position absol…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ADRIONIKA CONSULTING
Langues
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller