Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Ville de Zagreb
  4. Commercial
  5. Fabrication

Bâtiments de fabrication en Ville de Zagreb, Croatie

propriété commerciale
126
restaurants
5
des bureaux
5
immeubles de placement
17
Montrer plus
Fabrication Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
READY BUSINESS dans Ville de Zagreb, Croatie
READY BUSINESS
Ville de Zagreb, Croatie
PrêtFerme commerciale !Situation: région pittoresque avec des plans d'eau propres, non loin …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
READY BUSINESS dans Ville de Zagreb, Croatie
READY BUSINESS
Ville de Zagreb, Croatie
PrêtLocaux industriels et de bureau en Croatie. Plus de 100 camions, plus de 100 employés.No…
$23,44M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller