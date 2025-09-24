Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
17 propriétés total trouvé
Investissement dans Ville de Zagreb, Croatie
Investissement
Ville de Zagreb, Croatie
I29151 Jurjevska
$1,10M
Investissement dans Ville de Zagreb, Croatie
Investissement
Ville de Zagreb, Croatie
SALE, HOUSE, MILLS We offer for sale a residential construction plot located in a quiet and …
Prix ​​sur demande
Investissement dans Ville de Zagreb, Croatie
Investissement
Ville de Zagreb, Croatie
I25326 Trsje
$930,009
Haya PropertyHaya Property
DEVELOPMENT PROJECT dans Ville de Zagreb, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT
Ville de Zagreb, Croatie
Surface 42 500 m²
Nous présentons un projet de développement.Un terrain avec un projet prêt à l'emploi et un p…
$17,14M
Investissement dans Ville de Zagreb, Croatie
Investissement
Ville de Zagreb, Croatie
I27149 Mariborska
$199,288
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB dans Ville de Zagreb, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB
Ville de Zagreb, Croatie
Surface 10 000 m²
Nous présentons un projet de développement.Terrain, projet et permis de construire valide po…
$3,85M
Investissement dans Ville de Zagreb, Croatie
Investissement
Ville de Zagreb, Croatie
xy I24165 Gospodska
$1,11M
Investissement dans Ville de Zagreb, Croatie
Investissement
Ville de Zagreb, Croatie
I28075 Pantovčak
$939,973
Investissement dans Lucko, Croatie
Investissement
Lucko, Croatie
I22073 Benkovačka cesta
Prix ​​sur demande
Investissement dans Ville de Zagreb, Croatie
Investissement
Ville de Zagreb, Croatie
FOR SALE, BUILDING LAND 1.313m2 WITH BUILDING PERMIT FOR 2X450m2, GRAMAČA, ZAGREBBuilding pl…
$459,469
Investissement dans Lucko, Croatie
Investissement
Lucko, Croatie
Investment land plot ZAGREB AREA, Velika GoricaInvestment land plot for sale in Velika Goric…
$6,10M
Investissement dans Ville de Zagreb, Croatie
Investissement
Ville de Zagreb, Croatie
Jelenovac, land with building permit for a family house with several apartments, elite locat…
$1,11M
Investissement dans Lucko, Croatie
Investissement
Lucko, Croatie
ZAGREB SOUTH, A BUSINESS HOTEL **** IN AN EXCELLENT LOCATIONThe hotel has 71 keys, a restaur…
$9,96M
Investissement dans Ville de Zagreb, Croatie
Investissement
Ville de Zagreb, Croatie
ZAGREB, PANTOVČAK, INVESTMENT OPPORTUNITY IN A TOP LOCATION A house for sale in Rohbau condi…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Ville de Zagreb, Croatie
Investissement
Ville de Zagreb, Croatie
FOR SALE, BUILDING LAND WITH BUILDING PERMIT FOR 5 BUILDINGS, 3,432m2, ZAGREB – GORNJE VRAPČ…
$553,577
DEVELOPMENT PROJECT dans Ville de Zagreb, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT
Ville de Zagreb, Croatie
Projet de développement.Dans la partie sud de Zagreb, Croatie, 27 210 m2 de terrain de dével…
$17,59M
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB dans Ville de Zagreb, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB
Ville de Zagreb, Croatie
Surface 3 700 m²
Nous présentons un projet de développement.Un terrain de 3700 m2 avec un projet prêt et un p…
$1,40M
