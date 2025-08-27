Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos à vendre en Kandal Stueng District, Cambodge

Siem Reab
6 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans Siem Reab, Cambodge
Condo 2 chambres
Siem Reab, Cambodge
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Condo moderne de 2 chambres à vendre à Rose Apple Square — Siem ReapEntrez dans la vie urbai…
$209,050
Condo 3 chambres dans Siem Reab, Cambodge
Condo 3 chambres
Siem Reab, Cambodge
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 201 m²
Condo de bien-être 3 chambres Premium à Angkor Grace, Siem ReapPlus qu'une maison — Un inves…
$223,360
Caractéristiques des propriétés en Kandal Stueng District, Cambodge

