Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Kandal Stueng District
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Kandal Stueng District, Cambodge

Siem Reab
6
6 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans Siem Reab, Cambodge
Condo 2 chambres
Siem Reab, Cambodge
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Condo moderne de 2 chambres à vendre à Rose Apple Square — Siem ReapEntrez dans la vie urbai…
$209,050
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 3 chambres dans Siem Reab, Cambodge
Condo 3 chambres
Siem Reab, Cambodge
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 201 m²
Condo de bien-être 3 chambres Premium à Angkor Grace, Siem ReapPlus qu'une maison — Un inves…
$223,360
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 3 chambres dans Siem Reab, Cambodge
Condo 3 chambres
Siem Reab, Cambodge
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 201 m²
Condo de bien-être 3 chambres Premium à Angkor Grace, Siem ReapPlus qu'une maison — Un inves…
$223,360
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
TekceTekce
Condo 2 chambres dans Siem Reab, Cambodge
Condo 2 chambres
Siem Reab, Cambodge
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Condo moderne de 2 chambres à vendre à Rose Apple Square — Siem ReapEntrez dans la vie urbai…
$209,050
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 2 chambres dans Siem Reab, Cambodge
Condo 2 chambres
Siem Reab, Cambodge
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Condo moderne de 2 chambres à vendre à Rose Apple Square — Siem ReapEntrez dans la vie urbai…
$209,050
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 3 chambres dans Siem Reab, Cambodge
Condo 3 chambres
Siem Reab, Cambodge
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 201 m²
Condo de bien-être 3 chambres Premium à Angkor Grace, Siem ReapPlus qu'une maison — Un inves…
$223,360
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English

Types de propriétés en Kandal Stueng District

appartements

Caractéristiques des propriétés en Kandal Stueng District, Cambodge

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller