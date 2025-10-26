  1. Realting.com
Nouveaux bâtiments à vendre en Oblast de Varna

Byala
1
Appart-hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgarie
depuis
$57,899
L'année de construction 2028
Surface 38–97 m²
3 objets immobiliers 3
Byala Sun Residence est un complexe résidentiel moderne près de la mer dans la ville balnéaire de Byala (Bulgarie). Le projet combine tranquillité et confort avec des équipements modernes, offrant un hébergement pour les loisirs, résidence permanente ou investissement.Emplacement: à seulemen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
38.0 – 67.0
57,731 – 90,676
Apartment 2 chambres
97.0
144,564
