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Appartements avec terrasse à vendre en Municipalité de Sozopol, Bulgarie

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Tchernomorets
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Appartement 1 chambre dans Tchernomorets, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Tchernomorets, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 1/4
Voici une annonce professionnelle pour l'un des complexes les plus populaires sur la côte - …
$141,241
T.V.A.
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Bulgarian Expert
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Types de propriétés en Municipalité de Sozopol

1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Sozopol, Bulgarie

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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