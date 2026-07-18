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Appartements près du club de golf à vendre en Municipalité de Sozopol, Bulgarie

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Tchernomorets
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Appartement 2 chambres dans Sozopol, Bulgarie
Premium Premium
Appartement 2 chambres
Sozopol, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Sol 4/4
🌅 Wake up to the sound of the waves in Sozopol with a breathtaking view of the sea! ✨We pre…
$222,800
T.V.A.
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Agence
Bulgarian Expert
Langues
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Types de propriétés en Municipalité de Sozopol

1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Sozopol, Bulgarie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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