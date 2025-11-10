Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Oblast de Roussé
  4. Commercial

Immobilier commercial en Oblast de Roussé, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 54 500 m² dans Roussé, Bulgarie
Propriété commerciale 54 500 m²
Roussé, Bulgarie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 54 500 m²
Sol 1/2
$6,36M
