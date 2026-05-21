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Chalets Piscine à vendre en Municipalité de Pomorié, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans Pomorié, Bulgarie
Chalet 3 chambres
Pomorié, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Nombre d'étages 2
🏡 Maison Elite avec cheminée et terrasse : VICTORIA RESIDENCES (Sarafovo/Morning)Nous vous p…
$441,243
T.V.A.
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