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Bord du lac Appartements à vendre en Municipalité de Pomorié, Bulgarie

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Akheloï
87
Kablechkovo
8
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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Pomorié, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Pomorié, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 5/6
Nous proposons un spacieux appartement T2 non meublé, avec vue sur le lac de Pomorie, dans u…
$99,059
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Types de propriétés en Municipalité de Pomorié

penthouses
appartements à plusieurs niveaux
studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Pomorié, Bulgarie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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