Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Municipalité de Pomorié
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Municipalité de Pomorié, Bulgarie

Akheloï
69
Kablechkovo
12
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Akheloï, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Akheloï, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 79 m²
Sol 2/5
Nous vous proposons un spacieux appartement meublé d'une chambre avec VUE MER en PREMIÈRE LI…
$93,196
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Municipalité de Pomorié

studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Pomorié, Bulgarie

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller