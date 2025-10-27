Complexe résidentiel Apartamenty v Bansko u gor

🏔 Appartements à Bansko par les montagnes
📍 Bansko, Bulgarie 🚠 L'ascenseur est à environ 800 mètres. 🏡 Le projet ne compte que 43 appartements.
📅 Mise en service - 2027
Si vous avez été à Bansko, vous savez pourquoi vous l'aimez. En hiver - ski et pistes enneigées de Pirin, en été - air de montagne, promenades dans le parc national, restaurants et l'atmosphère calme d'une petite ville européenne.
Appartement à vendre dans le nouveau complexe résidentiel RADA Boutique Residence, qui est construit dans une partie calme de la ville près du centre historique.
- Oui.
🏡 Version actuelle
Studio 36,93 m2
✔ 1er étage
✔ présentation
✔ panoramique
✔ foyer
✔ vue sur la montagne
💰 Coût - 51 400 euros
Des appartements de 1 et 2 chambres, des appartements familiaux et des penthouses sont également disponibles.
- Oui.
🏢 A propos du projet
✔ Seulement 43 appartements.
✔ architecture alpine
✔ matériaux naturels dans la décoration des façades
✔ terrasses
✔ souterrain
✔ fermé
- Oui.
Les résidents reçoivent:
♨️ espace spa
Zones de vapeur et de repos
🌿 cour
🚗 stationnement
🔒 accès contrôlé
- Oui.
📍 Et ensuite ?
• Centre historique de Bansko
• Restaurants et cafés
• supermarchés
• Complexes SPA
• infrastructures de ski
• Itinéraires pédestres dans les montagnes du Pirin
- Oui.
💳 Conditions d'achat
✔ réservation - 2,000 €
✔ versement
✔ masse salariale
Ce projet est adapté à la fois pour vos propres vacances et à la location.
De nouveaux complexes de chambre à Bansko sont de plus en plus petits, de sorte que ces objets sont traditionnellement en demande parmi les acheteurs de différents pays d'Europe.
- Oui.
📞 Écrire ou appeler - Je vais envoyer les plans actuels, les prix et vous dire quels appartements sont maintenant disponibles et organiser une réunion avec le développeur pour discuter des nuances et des conditions d'achat.