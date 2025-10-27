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Complexe résidentiel Apartamenty v Bansko u gor

Municipalité de Bansko, Bulgarie
depuis
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ID: 38155
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Blagoevgrad
  • Région
    Municipalité de Bansko

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

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🏔 Appartements à Bansko par les montagnes

📍 Bansko, Bulgarie 🚠 L'ascenseur est à environ 800 mètres. 🏡 Le projet ne compte que 43 appartements.

📅 Mise en service - 2027

Si vous avez été à Bansko, vous savez pourquoi vous l'aimez. En hiver - ski et pistes enneigées de Pirin, en été - air de montagne, promenades dans le parc national, restaurants et l'atmosphère calme d'une petite ville européenne.

Appartement à vendre dans le nouveau complexe résidentiel RADA Boutique Residence, qui est construit dans une partie calme de la ville près du centre historique.

- Oui.

🏡 Version actuelle

Studio 36,93 m2

✔ 1er étage

✔ présentation

✔ panoramique

✔ foyer

✔ vue sur la montagne

💰 Coût - 51 400 euros

Des appartements de 1 et 2 chambres, des appartements familiaux et des penthouses sont également disponibles.

- Oui.

🏢 A propos du projet

✔ Seulement 43 appartements.

✔ architecture alpine

✔ matériaux naturels dans la décoration des façades

✔ terrasses

✔ souterrain

✔ fermé

- Oui.

Les résidents reçoivent:

♨️ espace spa

Zones de vapeur et de repos

🌿 cour

🚗 stationnement

🔒 accès contrôlé

- Oui.

📍 Et ensuite ?

• Centre historique de Bansko

• Restaurants et cafés

• supermarchés

• Complexes SPA

• infrastructures de ski

• Itinéraires pédestres dans les montagnes du Pirin

- Oui.

💳 Conditions d'achat

✔ réservation - 2,000 €

✔ versement

✔ masse salariale

Ce projet est adapté à la fois pour vos propres vacances et à la location.

De nouveaux complexes de chambre à Bansko sont de plus en plus petits, de sorte que ces objets sont traditionnellement en demande parmi les acheteurs de différents pays d'Europe.

- Oui.

📞 Écrire ou appeler - Je vais envoyer les plans actuels, les prix et vous dire quels appartements sont maintenant disponibles et organiser une réunion avec le développeur pour discuter des nuances et des conditions d'achat.

Localisation sur la carte

Municipalité de Bansko, Bulgarie

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Studio. 700m de la mer. Des boutiques. Des pharmacies. Des restaurants
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