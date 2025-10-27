Complexe résidentiel Apartamenty v Bansko u gor

🏔 Appartements à Bansko par les montagnes

📍 Bansko, Bulgarie 🚠 L'ascenseur est à environ 800 mètres. 🏡 Le projet ne compte que 43 appartements.

📅 Mise en service - 2027

Si vous avez été à Bansko, vous savez pourquoi vous l'aimez. En hiver - ski et pistes enneigées de Pirin, en été - air de montagne, promenades dans le parc national, restaurants et l'atmosphère calme d'une petite ville européenne.

Appartement à vendre dans le nouveau complexe résidentiel RADA Boutique Residence, qui est construit dans une partie calme de la ville près du centre historique.

- Oui.

🏡 Version actuelle

Studio 36,93 m2

✔ 1er étage

✔ présentation

✔ panoramique

✔ foyer

✔ vue sur la montagne

💰 Coût - 51 400 euros

Des appartements de 1 et 2 chambres, des appartements familiaux et des penthouses sont également disponibles.

- Oui.

🏢 A propos du projet

✔ Seulement 43 appartements.

✔ architecture alpine

✔ matériaux naturels dans la décoration des façades

✔ terrasses

✔ souterrain

✔ fermé

- Oui.

Les résidents reçoivent:

♨️ espace spa

Zones de vapeur et de repos

🌿 cour

🚗 stationnement

🔒 accès contrôlé

- Oui.

📍 Et ensuite ?

• Centre historique de Bansko

• Restaurants et cafés

• supermarchés

• Complexes SPA

• infrastructures de ski

• Itinéraires pédestres dans les montagnes du Pirin

- Oui.

💳 Conditions d'achat

✔ réservation - 2,000 €

✔ versement

✔ masse salariale

Ce projet est adapté à la fois pour vos propres vacances et à la location.

De nouveaux complexes de chambre à Bansko sont de plus en plus petits, de sorte que ces objets sont traditionnellement en demande parmi les acheteurs de différents pays d'Europe.

- Oui.

📞 Écrire ou appeler - Je vais envoyer les plans actuels, les prix et vous dire quels appartements sont maintenant disponibles et organiser une réunion avec le développeur pour discuter des nuances et des conditions d'achat.