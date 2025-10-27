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Complexe résidentiel Apartamenty v Bansko radom s podemnikom

Obidim, Bulgarie
depuis
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ID: 38154
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Blagoevgrad
  • Région
    Municipalité de Bansko
  • Village
    Obidim

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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🏔 Appartement à Bansko redomod avec podzhmnicom

📍 Bansko, Balgariya

🚠 Jusqu'à la retraite

💰 Studios de 52 700 €

📅 Complexe concessionnaire

Bansko daveno perestal byoto gornolyzhnöm resortom. Le Senaydia suda a adopté un zjaute cruglýy izd: zimoy pour les lyjams et les snowbordom, letom pour la forêt, proglokami, prestyvom et la vie tranquille rhytmom.

En vente appartements dans un nouveau complexe résidentiel Mountain SPA Residence est un projet moderne avec un post-emnicom et toutes les stations balnéaires.

🏡 Version actuelle

Studio 30 m2

✔ 1

✔ Le service prêt.

✔ la planification pratique

✔ approche dla ддыха et arendы

💰 Prix 52 700 €

Takje dostupnы quartirы avec 1 et 2 chambres, appartements familiaux et penthouses.

🏢 O complexe

✔ Zakretia territoria

✔ architecture moderne

✔ Stationnement

✔ ♪ ♪

✔ gestion professionnelle

Dila ownnikov preusmotrenы:

🏊 Complexe SPA

♨️ Parnie et zone de bien-être

💪 Trenaj ny sal

🍷 Restaurant

🌿 patio

📍 Rectome

✔ Gornolyzhnыy Postvomnik - 350 m

✔ Restaurant et café

✔ supermarché

✔ complexe SPA et thermönje

✔ Centre Bansko

✔ Goryni Pirin et Route touristique

💳 Conditions d'achat

✔ États-Unis

✔ Dans le cas d'une entité qui n'est pas un résident d'un État membre, elle est déclarée dans la présente colonne.

✔ mise en page à distance

🔥 à 100% se plaindre bonusы et cadeau du constructeur - skis, garantir votre revenu

📈 C'est une option intéressante.

• Odin de la station populaire Samyh Balgarii

• prunus vыsokiy en saison

• immobilier dans le bureau du facteur

• l'entrée de la vallée du château, avec beaucoup de station balnéaire européenne

• Possibilité du village et revenus dérivés d'Arendí

🤝 Transactions de libération de Polnois : sélection A propos, vérification de documents, achat à distance et aide avec daljnayshay Arendoi.

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Obidim, Bulgarie

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