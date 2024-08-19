Village de chalets Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega

  1. Realting.com
depuis
$384,536
ID: 27343
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Bourgas
  • Région
    Municipalité de Nessebar
  • Village
    Kocharitsa

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

    Classe affaire
    2026

À propos du complexe

Grand luxe Home est un projet résidentiel exclusif offrant des maisons de luxe de un étage et deux étages dans le style de Japandi – une combinaison harmonieuse de minimalisme japonais et de fonctionnalité scandinave. Espace, aménagements réfléchis et technologies avancées créent un environnement idéal pour la vie et les loisirs.

📌 Informations de base:

  • Catégorie: Du constructeur

  • Type: Maison

  • Superficie totale : 170 m2

  • Étages: 2

  • Vue depuis les fenêtres : Montagnes. ⛰

  • Région: Sunny Beach, Bulgarie

  • Prix: 330 000 €

  • Prix par m2: spécifié

✨ Planification et installations:

  • ✅ Spacieux salon, cuisine et salle à manger - 44 m2

  • ✅ Chambre des maîtres avec dressing

  • ✅ Deux chambres pour bébés

  • ✅ Deux salles de bains + toilettes

  • ✅ Salle de bains et cellier

  • ✅ Blanchisserie et placard supplémentaire

  • ✅ Deux terrasses et une grande véranda - 15 m2

  • ✅ Cour privée et 2 places de stationnement

🛠️ Construction :

  • 🚧 La construction a déjà commencé !

  • ⏳ Les dates de livraison sont spécifiées (l'achat est possible au stade de la construction)

🏘️ Installations dans le complexe:

  • entrée pavée

  • Zones vertes et aménagement paysager

  • Aire de jeux pour enfants

  • piscine

  • Système de contrôle d'accès

  • Infrastructure pratique pour toute l'année

  • 💡 Smart Home: Intégration des technologies Smart Home

💳 Conditions d'achat:

Le paiement en espèces est possible, des régimes de paiement flexibles et une aide à la sélection des conditions individuelles sont proposés.

Localisation sur la carte

Kocharitsa, Bulgarie

