Village de chalets Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega

Grand luxe Home est un projet résidentiel exclusif offrant des maisons de luxe de un étage et deux étages dans le style de Japandi – une combinaison harmonieuse de minimalisme japonais et de fonctionnalité scandinave. Espace, aménagements réfléchis et technologies avancées créent un environnement idéal pour la vie et les loisirs.
📌 Informations de base:
Catégorie: Du constructeur
Type: Maison
Superficie totale : 170 m2
Étages: 2
Vue depuis les fenêtres : Montagnes. ⛰
Région: Sunny Beach, Bulgarie
Prix: 330 000 €
Prix par m2: spécifié
✨ Planification et installations:
✅ Spacieux salon, cuisine et salle à manger - 44 m2
✅ Chambre des maîtres avec dressing
✅ Deux chambres pour bébés
✅ Deux salles de bains + toilettes
✅ Salle de bains et cellier
✅ Blanchisserie et placard supplémentaire
✅ Deux terrasses et une grande véranda - 15 m2
✅ Cour privée et 2 places de stationnement
🛠️ Construction :
🚧 La construction a déjà commencé !
⏳ Les dates de livraison sont spécifiées (l'achat est possible au stade de la construction)
🏘️ Installations dans le complexe:
entrée pavée
Zones vertes et aménagement paysager
Aire de jeux pour enfants
piscine
Système de contrôle d'accès
Infrastructure pratique pour toute l'année
💡 Smart Home: Intégration des technologies Smart Home
💳 Conditions d'achat:
Le paiement en espèces est possible, des régimes de paiement flexibles et une aide à la sélection des conditions individuelles sont proposés.