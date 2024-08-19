  1. Realting.com
Village de chalets Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria

Pomorié, Bulgarie
Adresse
Paramètres
Description
Médias
ID: 27341
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Bourgas
  • Région
    Municipalité de Pomorié
  • Ville
    Pomorié

À propos du complexe

Русский Русский

Victoria Casa Zdessy kazhdy maison conçue avec zabotoy o votre confort et la convivialité.

📌 Informations de base

  • Catégorie: La vente secondaire

  • Type: Maison

  • Place générale: 116 m2

  • Place: 166 m2

  • Type de fin: Dans la poche

  • Région: Pomorie, Bolgariya

  • Prix: 209 000 €

  • Prix pour m2: exact

✨ Avantages du complexe

  • 🔹 2, 3 ou 4 chambres

  • 🌳 Posséder votre espace privé d'air frais

  • 🚗 Parking privé

  • 🏠 Bâtiments dans l'entrepôt

  • 🏊‍♂️ Général Bassin

🛠️ Constructions

  • ⏳ Durée de construction: 20 mois

📍 O localisations

Victoria Casa inondé dans des parties vertes et calmes de la région de Pomorie, non loin de la mer et avait besoin d'infrastructures Gorodskoy. L'équilibre entre le garmonium naturel et le Gorodskoy functionalnostyu.

💳 Services et services

Complexe offre des conditions gibbish achats. Takje dostupnы pulchnye formы .

Localisation sur la carte

Pomorié, Bulgarie

Autres complexes
Village de chalets Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Village de chalets Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Kocharitsa, Bulgarie
depuis
$384,536
L'année de construction 2026
Grand luxe Home est un projet résidentiel exclusif offrant des maisons de luxe de un étage et deux étages dans le style de Japandi – une combinaison harmonieuse de minimalisme japonais et de fonctionnalité scandinave. Espace, aménagements réfléchis et technologies avancées créent un environn…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Club-house Elite Nesebar
Club-house Elite Nesebar
Nessebar, Bulgarie
depuis
$86,669
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 54–84 m²
2 objets immobiliers 2
Le nouveau bâtiment du constructeur pour une utilisation toute l'année! Pas plus de cinq minutes d'une belle plage et dans un endroit parfait! Pas de frais de maintenance!!! Il y a cinq étages + un sous-sol. 20 appartements, 20 places de parking, 20 entrepôts. Le bâtiment a une entrée et un …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
54.0
86,521
Apartment 2 chambres
84.0
134,588
Développeur
"РЕАЛ СТРОЙ 2010" ООД
Laisser une demande
