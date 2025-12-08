  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Municipalité de Nessebar
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Municipalité de Nessebar, Bulgarie

Village de chalets Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Kocharitsa, Bulgarie
depuis
$384,727
L'année de construction 2026
Grand luxe Home est un projet résidentiel exclusif offrant des maisons de luxe de un étage et deux étages dans le style de Japandi – une combinaison harmonieuse de minimalisme japonais et de fonctionnalité scandinave. Espace, aménagements réfléchis et technologies avancées créent un environn…
Invest Cafe
Nessebar, Bulgarie
depuis
$86,669
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 54–84 m²
2 objets immobiliers 2
Le nouveau bâtiment du constructeur pour une utilisation toute l'année! Pas plus de cinq minutes d'une belle plage et dans un endroit parfait! Pas de frais de maintenance!!! Il y a cinq étages + un sous-sol. 20 appartements, 20 places de parking, 20 entrepôts. Le bâtiment a une entrée et un …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
54.0
86,511
Apartment 2 chambres
84.0
134,572
"РЕАЛ СТРОЙ 2010" ООД
