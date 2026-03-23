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Propriétées résidentielles à vendre en Maglizh, Bulgarie

appartements
6
6 propriétés total trouvé
Appartement dans Maglizh, Bulgarie
Appartement
Maglizh, Bulgarie
Surface 110 m²
$215,085
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Appartement dans Maglizh, Bulgarie
Appartement
Maglizh, Bulgarie
Surface 63 m²
$99,789
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Appartement dans Maglizh, Bulgarie
Appartement
Maglizh, Bulgarie
Surface 86 m²
Azur Aqua 2is a luxurious residential complex with breathtaking sea views, located in the gr…
$350,568
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AuraAura
Appartement dans Maglizh, Bulgarie
Appartement
Maglizh, Bulgarie
Surface 41 m²
$48,257
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Appartement dans Maglizh, Bulgarie
Appartement
Maglizh, Bulgarie
Surface 63 m²
$112,420
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Appartement dans Maglizh, Bulgarie
Appartement
Maglizh, Bulgarie
Surface 65 m²
$186,102
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Nils OttNils Ott

Caractéristiques des propriétés en Maglizh, Bulgarie

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