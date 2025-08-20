Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos à vendre en Sveti Vlas, Bulgarie

Condo 2 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Condo 2 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons un appartement de 3 pièces sur la côte sud de Sv…
$231,611
Laisser une demande
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Condo 2 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Condo 2 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons un appartement de 3 pièces dans le complexe Cent…
$231,611
Laisser une demande
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Condo 2 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Condo 2 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Description de l'objet: Appartement Maisonette unique à South Bay Beach Complex, Sveti Vlas,…
$115,224
Laisser une demande
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Condo 3 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Condo 3 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons un appartement de 4 pièces avec vue sur la mer d…
$143,040
Laisser une demande
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Condo 3 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Condo 3 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 243 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons un appartement de 4 pièces répartis sur 3 étages…
$366,621
Laisser une demande
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Condo 2 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Condo 2 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons à la vente une maisonnette unique avec vue panor…
$231,611
Laisser une demande
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
