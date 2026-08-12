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avec garage Studios à vendre en Oblast de Bourgas, Bulgarie

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Nessebar
69
Sveti Vlas
46
Pomorié
3
Akheloï
4
2 propriétés total trouvé
Studio dans Akheloï, Bulgarie
Studio
Akheloï, Bulgarie
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 1/5
Un studio conçu avec soin dans un emplacement balnéaire privilégié dans un complexe résident…
Prix ​​sur demande
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Studio 1 chambre dans Nessebar, Bulgarie
Studio 1 chambre
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 4/5
Nous offrons un appartement meublé d'une pièce dans le complexe "Bahami Residence", station …
$69,908
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Caractéristiques des propriétés en Oblast de Bourgas, Bulgarie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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