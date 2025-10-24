Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
près du club de golf Studios à vendre en Oblast de Bourgas, Bulgarie

Nessebar
28
Sveti Vlas
31
2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Nessebar, Bulgarie
Studio 1 chambre
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 1/8
Nous vous proposons un spacieux appartement meublé d'une chambre dans le complexe Majestic, …
$57,000
Studio 1 chambre dans Nessebar, Bulgarie
Studio 1 chambre
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 2/4
Nous vous proposons un spacieux appartement meublé d'une chambre dans le complexe Holiday Fo…
$65,155
Caractéristiques des propriétés en Oblast de Bourgas, Bulgarie

