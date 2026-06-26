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Penthouses avec terrasse à vendre en Oblast de Bourgas, Bulgarie

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Nessebar
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3 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Akheloï, Bulgarie
Premium Premium
Penthouse 2 chambres
Akheloï, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 224 m²
Sol 6/6
🏡 Description du bien Nous vous proposons un penthouse exclusif de 3 pièces situé dans le…
$170,688
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Nils Ott Real Estates
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Penthouse 2 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Penthouse 2 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 8/8
👑 Penthouse à l'étage supérieur avec le panorama de la mer: Grandiose appartement de quatre …
$346,536
T.V.A.
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Bulgarian Expert
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Penthouse 2 chambres dans Nessebar, Bulgarie
Penthouse 2 chambres
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Sol 7/7
🏡 📏 🛏️ 2 с💼 🍽 🍳 ‍♂️ C'est la raison.🛁 2 сану🚪 🌿 📩 —
$285,602
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Oblast de Bourgas, Bulgarie

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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