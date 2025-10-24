Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Oblast de Bourgas
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Piscine

Penthouses Piscine à vendre en Oblast de Bourgas, Bulgarie

Nessebar
14
Sveti Vlas
8
Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Penthouse 2 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 255 m²
Sol 6/6
Nous vous proposons un spacieux penthouse meublé avec élégance et offrant une VUE MER FRONTA…
$383,741
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Oblast de Bourgas, Bulgarie

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller