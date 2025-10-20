  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Hrodna
  4. Complexe résidentiel ASB Test

Complexe résidentiel ASB Test

Hrodna, Bélarus
Prix ​​sur demande
;
Complexe résidentiel ASB Test
1
Laisser une demande
ID: 32678
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Bélarus
  • État
    Voblast de Hrodna
  • Ville
    Hrodna

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 70.0
Prix ​​par m², USD 1,006
Prix ​​de l'appartement, USD 70,397
Appartements 2 chambres
Surface, m² 150.0
Prix ​​par m², USD 9
Prix ​​de l'appartement, USD 1,341

Localisation sur la carte

Hrodna, Bélarus
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble ENERGOSBEREGAYuSchIY PO B-RU NEPOKORENNYH 69
Mahiliow, Bélarus
depuis
$13,733
Complexe résidentiel Маэстро
Minsk, Bélarus
depuis
$116,290
Immeuble Жилой дом по переулку Горный, 8
Minsk, Bélarus
depuis
$108,460
Complexe résidentiel Minsk World
Minsk, Bélarus
depuis
$47,147
Complexe résidentiel Gulliver
Minsk, Bélarus
Prix ​​sur demande
Vous regardez
Complexe résidentiel ASB Test
Hrodna, Bélarus
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Полесский
Complexe résidentiel Полесский
Complexe résidentiel Полесский
Complexe résidentiel Полесский
Complexe résidentiel Полесский
Complexe résidentiel Полесский
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
depuis
$46,441
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 18
Surface 50–86 m²
3 objets immobiliers 3
Acheter un appartement de rêve dans le centre de Brest. Le nouveau complexe résidentiel "Polessky" est un groupe de 18 étages de maisons monolithiques pour 102 appartements et 9 étages de brique pour 90 appartements. Une école et un jardin d'enfants sont à distance de marche, dans laquelle v…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.0 – 60.0
42,977 – 51,570
Apartment 2 chambres
86.0
73,760
Développeur
Polesezhilstroy
Laisser une demande
Quartier résidentiel Антоновский квартал
Quartier résidentiel Антоновский квартал
Quartier résidentiel Антоновский квартал
Quartier résidentiel Антоновский квартал
Quartier résidentiel Антоновский квартал
Quartier résidentiel Антоновский квартал
Quartier résidentiel Антоновский квартал
Minsk, Bélarus
depuis
$33,891
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 19
Surface 45–99 m²
44 objets immobiliers 44
L'idée principale sous-jacente au travail sur le quartier Antonovsky était de créer un complexe résidentiel moderne qui répond à toutes les exigences du temps et répond aux besoins de ses habitants pour un séjour confortable. Les spécialistes les plus compétents ont fait des efforts pour met…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.9
112,250
Apartment 2 chambres
59.3 – 64.2
68,138 – 73,796
Apartment 3 chambres
63.4 – 80.3
73,400 – 83,808
Apartment 4 chambres
98.7
101,671
Développeur
OAO BelATEP
Laisser une demande
Complexe résidentiel МК ФАРФОРОВЫЙ
Complexe résidentiel МК ФАРФОРОВЫЙ
Complexe résidentiel МК ФАРФОРОВЫЙ
Complexe résidentiel МК ФАРФОРОВЫЙ
Complexe résidentiel МК ФАРФОРОВЫЙ
Afficher tout Complexe résidentiel МК ФАРФОРОВЫЙ
Complexe résidentiel МК ФАРФОРОВЫЙ
Minsk, Bélarus
depuis
$60,500
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 15
Surface 39–1 431 m²
18 objets immobiliers 18
MK "Farforovy" - un nouveau complexe multifonctionnel haut de gamme - classe au centre de Minsk. / p Emplacement exclusif: / p ul lià distance de marche de 2 lignes de métro – Art. Nemiga et Art. Pl. Yakub Kolas. Il est prévu de construire une troisième branche. / li liÀ 5 minutes à pied du …
Développeur
INFOREALT
Laisser une demande
Realting.com
Aller