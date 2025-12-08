  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Minsk
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Mahiliow
1
Voblast de Mahiliow
1
Voblast de Minsk
1
Brest
1
Complexe résidentiel Minsk World
Complexe résidentiel Minsk World
Complexe résidentiel Minsk World
Complexe résidentiel Minsk World
Complexe résidentiel Minsk World
Complexe résidentiel Minsk World
Minsk, Bélarus
depuis
$47,147
Surface 29–61 m²
5 objets immobiliers 5
Aimeriez-vous découvrir pour votre famille et vous-même un monde de confort, de sécurité et de bien-être ?Bienvenue dans un complexe multifonctionnel et commercial, sportif et résidentiel Minsk World, où les meilleurs architectes biélorusses et étrangers mettent en œuvre le concept de dévelo…
OOO Bir Bay
Complexe résidentiel Маэстро
Complexe résidentiel Маэстро
Complexe résidentiel Маэстро
Minsk, Bélarus
depuis
$116,290
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 20
Surface 68–144 m²
3 objets immobiliers 3
Les principaux avantages et caractéristiques techniques de Maestro Deluxe Residences:A 70 mètres de la nouvelle station de métro Bogushevich Square.Emplacement dans l'une des rues principales de Minsk - Nemiga.Appartements: 50 m2, 67 m2, 72 m2, 90 m2, 103 m2, 144 m2, 220 m2.Grandes fenêtres …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
67.9 – 75.7
152,504 – 183,015
Apartment 3 chambres
144.2
318,183
Développeur
Strateg Group
Immeuble Жилой дом по переулку Горный, 8
Immeuble Жилой дом по переулку Горный, 8
Immeuble Жилой дом по переулку Горный, 8
Immeuble Жилой дом по переулку Горный, 8
Immeuble Жилой дом по переулку Горный, 8
Immeuble Жилой дом по переулку Горный, 8
Minsk, Bélarus
depuis
$108,460
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 12
Surface 49–126 m²
12 objets immobiliers 12
Le système est situé dans la partie centrale de. Minsk dans le Sovetsky per. Berg district, 8 et frontières sur le côté ouest du trans. Montagne; du nord -, du sud - et du côté est - avec des bâtiments résidentiels existants. Le relief du site avec une pente prononcée dans la direction sud -…
Développeur
Makroinzhiniring
Quartier résidentiel Антоновский квартал
Quartier résidentiel Антоновский квартал
Quartier résidentiel Антоновский квартал
Quartier résidentiel Антоновский квартал
Quartier résidentiel Антоновский квартал
Quartier résidentiel Антоновский квартал
Quartier résidentiel Антоновский квартал
Minsk, Bélarus
depuis
$33,891
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 19
Surface 45–99 m²
44 objets immobiliers 44
L'idée principale sous-jacente au travail sur le quartier Antonovsky était de créer un complexe résidentiel moderne qui répond à toutes les exigences du temps et répond aux besoins de ses habitants pour un séjour confortable. Les spécialistes les plus compétents ont fait des efforts pour met…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.9
112,250
Apartment 2 chambres
59.3 – 64.2
68,138 – 73,796
Apartment 3 chambres
63.4 – 80.3
73,400 – 83,808
Apartment 4 chambres
98.7
101,671
Développeur
OAO BelATEP
Complexe résidentiel Gulliver
Complexe résidentiel Gulliver
Complexe résidentiel Gulliver
Complexe résidentiel Gulliver
Complexe résidentiel Gulliver
Complexe résidentiel Gulliver
Complexe résidentiel Gulliver
Minsk, Bélarus
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 18
Surface 65–81 m²
70 objets immobiliers 70
A propos du projetComplexe résidentiel "Gulliver" est un espace unique pour une vie confortable, situé au cœur de la ville. Du nord, le terrain est limité à la rue. Pritytskyi, du sud - Dunina-Martinkevich Rue, de l'ouest - le territoire du palais des glaces, de l'est - le territoire du marc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
65.7 – 68.8
132,384 – 138,795
Apartment 3 chambres
64.7 – 81.5
130,347 – 164,219
Développeur
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Complexe résidentiel МК ФАРФОРОВЫЙ
Complexe résidentiel МК ФАРФОРОВЫЙ
Complexe résidentiel МК ФАРФОРОВЫЙ
Complexe résidentiel МК ФАРФОРОВЫЙ
Complexe résidentiel МК ФАРФОРОВЫЙ
Complexe résidentiel МК ФАРФОРОВЫЙ
Minsk, Bélarus
depuis
$60,500
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 15
Surface 39–1 431 m²
18 objets immobiliers 18
MK "Farforovy" - un nouveau complexe multifonctionnel haut de gamme - classe au centre de Minsk. / p Emplacement exclusif: / p ul lià distance de marche de 2 lignes de métro – Art. Nemiga et Art. Pl. Yakub Kolas. Il est prévu de construire une troisième branche. / li liÀ 5 minutes à pied du …
Développeur
INFOREALT
