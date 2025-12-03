  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Brest
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Minsk
6
Mahiliow
1
Voblast de Mahiliow
1
Voblast de Minsk
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel Полесский
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
depuis
$46,441
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 18
Surface 50–86 m²
3 objets immobiliers 3
Acheter un appartement de rêve dans le centre de Brest. Le nouveau complexe résidentiel "Polessky" est un groupe de 18 étages de maisons monolithiques pour 102 appartements et 9 étages de brique pour 90 appartements. Une école et un jardin d'enfants sont à distance de marche, dans laquelle v…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.0 – 60.0
45,150 – 54,178
Apartment 2 chambres
86.0
77,489
Développeur
Polesezhilstroy
