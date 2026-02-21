  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Mahiliow
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Minsk
6
Voblast de Mahiliow
1
Brest
1
Voblast de Brest
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble ENERGOSBEREGAYuSchIY PO B-RU NEPOKORENNYH 69
Immeuble ENERGOSBEREGAYuSchIY PO B-RU NEPOKORENNYH 69
Immeuble ENERGOSBEREGAYuSchIY PO B-RU NEPOKORENNYH 69
Immeuble ENERGOSBEREGAYuSchIY PO B-RU NEPOKORENNYH 69
Mahiliow, Bélarus
depuis
$13,733
L'année de construction 2023
Date limite prévue: T3 2023Aménagement gratuit, maison économe en énergie, accessibilité étape par étape des magasins, écoles, jardins d'enfants. Coût m2:1 km au rez-de-chaussée sans finition - 1.800 roubles. pour m21 km au rez-de-chaussée avec finitions de construction - 2000 roubles. pour …
Développeur
YurStroyMash
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller