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Location courte durée villas en District de Vlora, Albanie

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1 propriété total trouvé
Villa de vacances avec vue sur mer et jardin privé à louer à la journée à Vlora, Riviera albanaise dans District de Vlora, Albanie
Villa de vacances avec vue sur mer et jardin privé à louer à la journée à Vlora, Riviera albanaise
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 700 m²
Nombre d'étages 3
Villa Meminaj - Profitez d'une vue imprenable sur la mer depuis cette villa de 4 chambres à …
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Agence
Albania Property Group
Langues
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