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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Tirana, Albanie

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1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Kashar, Albanie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Kashar, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 102 m²
À VENDRE: Deux appartements modernes Loft – Ardenes, TiranaSurface nette: 101,8 m2Deux appar…
$145,731
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Agence
Century 21 Oksford
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