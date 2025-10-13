Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de magasins en Préfecture de Tirana, Albanie

Boutique 63 m² dans Tirana, Albanie
Boutique 63 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Nombre d'étages 5
Shop for rent on the street side of Durres. The shop has a 63 m² space, half located in the …
$815
par mois
Boutique 30 m² dans Tirana, Albanie
Boutique 30 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Nombre d'étages 10
The shop is located by the secondary road, on the ground floor of a new building. It is suit…
$699
par mois
Boutique 121 m² dans Tirana, Albanie
Boutique 121 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 121 m²
Nombre d'étages 6
Japim me Qira Ambient Komercial prane Brrylit, ne Bulevardin Zhan Dark. Ambienti ka nje sipe…
$1,281
par mois
Boutique 200 m² dans Tirana, Albanie
Boutique 200 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 9
A modern store with a total area of 266 m² is for rent, functionally divided: • 130 m² on t…
$5,824
par mois
Boutique 102 m² dans Tirana, Albanie
Boutique 102 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Nombre d'étages 1
Shop for sale on Myslym Shyri street corner. The space covers an area of 102 square meters a…
$2,329
par mois
Boutique 50 m² dans Tirana, Albanie
Boutique 50 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
✅ Prix: 35 000 Leke/Mois✅ Lieu: Kinostudio, TiranaMagasinez à la location dans un excellent …
$363
par mois
