Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Albanie du Sud
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Villas à vendre en Albanie du Sud, Albanie

;
Saranda
4
Orikum
4
Vlora
27
Himare
30
Montrer plus
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Manastir, Albanie
Villa 4 chambres
Manastir, Albanie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 303 m²
Nombre d'étages 3
Resort de Luxe sur la Riviera Albanaise Perché sur une colline offrant une vue imprenable…
$1,37M
T.V.A.
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Albanie du Sud, Albanie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller