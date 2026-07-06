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Loyer mensuel de appartements en Shkodër, Albanie

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2 propriétés total trouvé
Appartement dans Shkoder Municipality, Albanie
Appartement
Shkoder Municipality, Albanie
Surface 104 m²
Le complexe Vizion Plus loue l'appartement 2+1 à louer.8ème étage et a une surface de 104 m2…
$743
par mois
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Investment Realty Group
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Appartement 2 chambres dans Shkoder Municipality, Albanie
Appartement 2 chambres
Shkoder Municipality, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 8/9
Il est loué l'appartement confortable et bien organisé dans le complexe Star, situé au 8ème …
$1,144
par mois
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