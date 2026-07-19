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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Shkoder Municipality, Albanie

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Propriété commerciale 300 m² dans Shtoj i Ri, Albanie
Propriété commerciale 300 m²
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Sol 4/12
L'environnement a une superficie de 300 m2 et est rendu vide. C'est au quatrième étage avec …
$2,516
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Agence
Investment Realty Group
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