Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Shkodër Municipality
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Shkoder Municipality, Albanie

;
Copropriété Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Condo 2 chambres dans Velipoje, Albanie
Condo 2 chambres
Velipoje, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Nombre d'étages 6
Appartement 2+1 à vendre à Velipoj 300m de la plageDans la vente est un appartement entièrem…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Shkoder Municipality, Albanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller