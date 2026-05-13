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Hôtels à vendre en Orikum, Albanie

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propriété commerciale
9
4 propriétés total trouvé
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! dans Radhime, Albanie
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Albanie
Surface 2 470 m²
Nombre d'étages 4
A vendre: Hôtel de 4 étages avec terrasse utilisable, 1 sous-sol, piscine, aire de jeux et m…
$5,16M
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Agence
Century 21 Marina
Langues
English, Deutsch, Polski, Français
Hôtel en bord de mer à vendre à Vlore Albanie dans Orikum, Albanie
Hôtel en bord de mer à vendre à Vlore Albanie
Orikum, Albanie
Surface 750 m²
Nombre d'étages 3
Hôtel de luxe à vendre à Vlora, en Albanie. Saisissez cette rare opportunité d'acquérir un h…
$942,192
T.V.A.
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Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
Hôtel 397 m² dans Orikum, Albanie
Hôtel 397 m²
Orikum, Albanie
Surface 397 m²
L'hôtel est à vendre dans une zone parfaite avec une vue fantastique sur la mer et la ville,…
$424,585
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Hôtel 2 200 m² dans Radhime, Albanie
Hôtel 2 200 m²
Radhime, Albanie
Surface 2 200 m²
Hôtel exclusif à vendre à Radhimë, Vlorë, dans l'une des zones touristiques les plus recherc…
$4,69M
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Agence
NEXT REAL ESTATE
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