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Villa Villa Serenity,6 km from Qerret Beach(entrance of Kavaje)

Kavaja, Albanie
depuis
$407,668
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35
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ID: 37920
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Bashkia Kavaje
  • Ville
    Kavaja

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée

En plus

  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

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Villa de luxe à vendre – À seulement 5 km de la plage de Qerret
✨ Villa Serenity – Élégance, vie privée et Premium Vivre à Kavajë (Shën Gjergj Road, près de la Ring Road du Nord) ✨
Situé dans un quartier résidentiel paisible entouré de villas privées, cette propriété unique allie parfaitement l'architecture néoclassique au design intérieur moderne, créant un environnement raffiné et confortable pour un style de vie de haute qualité à quelques minutes de la mer.
🏡 Détails de la propriété : ▪️ Surface habitable : 165 m2
▪️ Surface terrain : 735 m2
▪️ Orientation Sud-Ouest, assurant un soleil naturel tout au long de la journée
L'intérieur de la villa a été conçu avec soin pour la fonctionnalité et l'élégance, avec un espace de vie et de restauration ouvert qui crée une atmosphère spacieuse et lumineuse, complétée par une cheminée fonctionnelle qui ajoute chaleur et caractère à la maison.
🛏 Disposition: ▫️ 3 chambres, dont une suite parentale avec penderie et salle de bain privée
▫️ 3 salles de bains modernes
▫️ Salle de lavage dédiée
▫️ couloir central reliant les zones de couchage
▫️ Espaces soigneusement conçus pour un confort familial maximal
✨ Caractéristiques premium: ▪️ Système de chauffage et de refroidissement
▪️ Système de caméras de sécurité
▪️ Système d'alarme antivol
▪️ Accessoires sanitaires de haute qualité par Invaso & Grohe
▪️ Appareils intégrés
▪️ Cuisine de comptoir à quartz
▪️ Système intelligent d'irrigation automatique de jardin
▪️ Gazebo pour des soirées relaxantes et des invités divertissants dans le jardin paysager
🌿 Espace extérieur: Le jardin magnifiquement paysagé et bien entretenu offre le cadre idéal pour la détente, l'intimité et des moments familiaux mémorables en plein air.
🚗 Pratique : ▪️ Place de stationnement pour 2 véhicules
▪️ Porte d'entrée télécommandée
📍 Emplacement stratégique: À seulement 5 km de la plage de Qerret, avec un accès rapide à la route du Nord et situé près de Shën Gjergj Road à Kavajë.
La zone offre une excellente connectivité à la plage, l'autoroute et le centre-ville, faisant de cette propriété un choix idéal pour la vie résidentielle et l'investissement.
📜 Certificat de propriété disponible
💰 Prix: 349 000 €
🌿 Villa La sérénité est plus qu'une simple maison – c'est un mode de vie. Une propriété où l'élégance, le confort et l'intimité se réunissent en une seule adresse exclusive.
📞 Contactez-nous immédiatement :
📩 Courriel: /> 🌐 Site web: www.iguanaiombiliare.com

Localisation sur la carte

Kavaja, Albanie
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