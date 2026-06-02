Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Korce
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Bashkia Korce, Albanie

;
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville dans Voskopoje, Albanie
Maison de ville
Voskopoje, Albanie
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$133,763
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bashkia Korce, Albanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller