Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Kavaje
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Bashkia Kavaje, Albanie

;
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Golem, Albanie
Villa 3 chambres
Golem, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 252 m²
Nombre d'étages 2
Construction d’une maison moderne à deux étages avec parking privé, 3 chambres confortables …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CACTUS | Real Estate
Langues
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bashkia Kavaje, Albanie

avec Jardin
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller