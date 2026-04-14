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Loyer mensuel de Maisons en Bashkia Kavaje, Albanie

3 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Golem, Albanie
Maison 5 chambres
Golem, Albanie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
For rent: "Villa 3 - Floors" located in the “Diell” Complex in the Qerret area. This villa h…
$2,074
par mois
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Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Villa de 6 chambres dans Golem, Albanie
Villa de 6 chambres
Golem, Albanie
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 202 m²
Sol 3/3
La plage de Qerreti est l'une des attractions les plus recherchées pour les vacances, non se…
$11,623
par mois
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Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa 1 chambre dans Golem, Albanie
Villa 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 3
Villa moderne et fonctionnelle, adaptée à la vie familiale, située dans un quartier calme et…
$708
par mois
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Agence
Future Home Invest
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