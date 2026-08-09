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Villas Piscine à vendre en Kamez Municipality, Albanie

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2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Paskuqan, Albanie
Villa 4 chambres
Paskuqan, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 505 m²
Nombre d'étages 2
Vivez le plus haut niveau d'intimité et de luxe à la Résidence Liore Lake, située dans le qu…
$524,835
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Agence
Century 21 Oksford
Langues
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Villa 4 chambres dans Koder Kamza, Albanie
Villa 4 chambres
Koder Kamza, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 505 m²
Nombre d'étages 2
Vivez l'intimité et le luxe les plus élevés de la résidence Liore Lake, située dans le quart…
$536,244
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Century 21 Oksford
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Caractéristiques des propriétés en Kamez Municipality, Albanie

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
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