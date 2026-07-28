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Loyer mensuel de appartements en Bashkia Fier, Albanie

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Appartement 2 chambres dans Sheq i Vogel, Albanie
Appartement 2 chambres
Sheq i Vogel, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 3/8
L'appartement est situé sur la 5ème rue, situé au troisième étage d'un nouvel ascenseur. Il …
$457
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