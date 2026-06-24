Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Sarande
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en Bashkia Sarande, Albanie

;
Saranda
4
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Cuke, Albanie
Villa 4 chambres
Cuke, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 187 m²
Nombre d'étages 2
Complexe exclusif de villas premium en bord de mer à Saranda Imaginez-vous vous réveiller…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
SARANDA HOME REALTY
Langues
English, Ελληνικά
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bashkia Sarande, Albanie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller