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Mountain View Villas à vendre en Bashkia Sarande, Albanie

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Saranda
5
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Manastir, Albanie
Villa 4 chambres
Manastir, Albanie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 303 m²
Nombre d'étages 3
Resort de Luxe sur la Riviera Albanaise Perché sur une colline offrant une vue imprenable…
$1,37M
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Bashkia Sarande, Albanie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
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