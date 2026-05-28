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Penthouses avec jardin à vendre en Bashkia Sarande, Albanie

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Saranda
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1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Gjashte, Albanie
Penthouse 2 chambres
Gjashte, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 137 m²
Sol 5/5
Penthouse à vendre – Résidence en deuxième ligne de mer Ce penthouse exclusif est situé d…
$402,126
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Agence
SARANDA HOME REALTY
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Caractéristiques des propriétés en Bashkia Sarande, Albanie

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
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