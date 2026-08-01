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Bureaux à vendre en Bashkia Sarande, Albanie

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1 propriété total trouvé
Bureau 141 m² dans Ksamil, Albanie
Bureau 141 m²
Ksamil, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Sol 4/9
Nous offrons le bureau à vendre au cœur du bloc dans un nouvel ascenseur, il est organisé en…
$800,682
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Investment Realty Group
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