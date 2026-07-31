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Villas à vendre en Bashkia Puke, Albanie

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1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Bashkia Puke, Albanie
Villa 6 chambres
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 202 m²
Sol 3
La plage de Quarter est l'une des attractions les plus populaires des vacances et non seulem…
$1,09M
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Agence
Investment Realty Group
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Caractéristiques des propriétés en Bashkia Puke, Albanie

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